Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? Kanarya hangi kanalda kupa mesaisinde?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek. Futbolseverler Fenerbahçe Adana Demirspor maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Maç hakkında sürpriz bir dönüş de bekleniyor. Fenerbahçe Adana Demirspor maçının detayları...

0