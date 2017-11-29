Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? Kanarya hangi kanalda kupa mesaisinde?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam Adana Demirspor'u konuk edecek. Futbolseverler Fenerbahçe Adana Demirspor maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Maç hakkında sürpriz bir dönüş de bekleniyor. Fenerbahçe Adana Demirspor maçının detayları...
09:5829 Kasım 2017
0
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? Kanarya hangi kanalda kupa mesaisinde?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçıyla Fenerbahçe’nin kupa mesaisi başlıyor. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta başlayacak sorusu taraftarlarca araştırılırken maçın kadrosuna dair detaylar da inceleniyor.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı detayları şu şekilde; Ülker Stadyumun’da oynanacak olan mücadele 29 Kasım (yarın) saat 20:30’da başlayacak. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalarken, yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Fenerbahçe – Adana Demirspor maçı canlı olarak ATV kanalından yayınlanacak, ayrıca skor.sozcu.com.tr’den canlı anlatımla takip edilebilecek.

VAN PERSIE KADRODA MI OLACAK?

3 aydır formasına uzak kalan Van Persie, geçen hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Van Persie, Fenerbahçe formasını en son 24 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar karşısında giymişti. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Roberto Soldado ve Jose Fernandao forma giyemeyecek. Sahaya Van Persie’nin çıkması bekleniyor…

29 Kasım 2017 Fenerbahçe`den Volkan Demirel`e yeni sözleşme teklifi Fenerbahçe Yönetimi, tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. İlgili Haberi Oku 28 Kasım 2017 Adana Demirspor`a son golü Aykut Kocaman attı! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesinde ilginç bir detay dikkatlerden kaçmadı. Sarı lacivertlilerin, 1995 yılında Adana Demirspor'a karşı oynadığı son maçtaki tek gol Aykut Kocaman'dan gelmişti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
adana demirspor fenerbahçe fenerbahce adana demir maçı fenerin maçı Hangi kanalda kupa maçı saat kaçta türkiye kupası türkiye kupası maçları
Son güncelleme: 11:04 | 29.11.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER