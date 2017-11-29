Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta? Kanarya hangi kanalda kupa mesaisinde?
Fenerbahçe Adana Demirspor maçıyla Fenerbahçe’nin kupa mesaisi başlıyor. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı saat kaçta başlayacak sorusu taraftarlarca araştırılırken maçın kadrosuna dair detaylar da inceleniyor.
FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Adana Demirspor maçı detayları şu şekilde; Ülker Stadyumun’da oynanacak olan mücadele 29 Kasım (yarın) saat 20:30’da başlayacak. Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalarken, yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Fenerbahçe – Adana Demirspor maçı canlı olarak ATV kanalından yayınlanacak, ayrıca skor.sozcu.com.tr’den canlı anlatımla takip edilebilecek.
VAN PERSIE KADRODA MI OLACAK?
3 aydır formasına uzak kalan Van Persie, geçen hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Van Persie, Fenerbahçe formasını en son 24 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar karşısında giymişti. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Roberto Soldado ve Jose Fernandao forma giyemeyecek. Sahaya Van Persie’nin çıkması bekleniyor…