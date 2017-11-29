Everton’da Sam Allardyce dönemi
Everton’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Liverpool’da bulunan USM Finch Farm’a (Everton Tesisleri) gelen Sam Allardyce ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Sam Allardyce için Türkiye Futbol Federasyonu da geçtiğimiz yaz teklifte bulunmuştu. Sam Allardyce, yaz aylarında Türkiye’den gelen teklifi reddettiğini açıklamıştı. 62 yaşındaki teknik direktör, Sky Sports’a yaptığı açıklamada Türk yetkililerle görüştüğünü ve teklifi geri çevirdiğini söylemişti.
Sezona 150 milyon sterlinlik transfer harcaması ile başlayan Liverpool temsilcisi, Arsenal yenilgisinin ardından teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırmıştı. Koeman’ın gidişinin ardından geçici olarak göreve gelen David Unsworth, bugün mavilerin oynayacağı West Ham United karşılaşmasında da takımın başında olacak.