Everton’da Sam Allardyce dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktörlük koltuğuna Sam Allardyce getirildi. Sam Allardyce, yaz ayında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi için kendisine yapılan teklifi reddetmişti.

Everton’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Liverpool’da bulunan USM Finch Farm’a (Everton Tesisleri) gelen Sam Allardyce ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Sam Allardyce için Türkiye Futbol Federasyonu da geçtiğimiz yaz teklifte bulunmuştu. Sam Allardyce, yaz aylarında Türkiye’den gelen teklifi reddettiğini açıklamıştı. 62 yaşındaki teknik direktör, Sky Sports’a yaptığı açıklamada Türk yetkililerle görüştüğünü ve teklifi geri çevirdiğini söylemişti.

İngiliz teknik direktör Sam Allardyce, Türk Milli Takımı`nı çalıştırması için yapılan teklifi reddetmiş İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü deneyimli çalıştırıcı Sam Allardyce, yaz döneminde Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından TFF'den teklif aldığını ancak kabul etmediğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Sezona 150 milyon sterlinlik transfer harcaması ile başlayan Liverpool temsilcisi, Arsenal yenilgisinin ardından teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırmıştı. Koeman’ın gidişinin ardından geçici olarak göreve gelen David Unsworth, bugün mavilerin oynayacağı West Ham United karşılaşmasında da takımın başında olacak.