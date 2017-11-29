Erman Toroğlu tek celsede boşandı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eşi Şükran Toroğlu ile boşandı.

FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile önceki hafta görülen tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Bir ay sonra 70 yaşına girecek olan Toroğlu'nun boşandığı eşinden iki çocuğu bulunuyor.

Toroğlu 2011 yılında Mesut Yar’ın programında sorulan “Tek eşli misin?” sorusuna “Hayır değilim, hanım da biliyor da şu an biraz limoni bir durum var ortada. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bakıyorum da herkes oynuyor, alayı oynuyor. Mesela Ornella Muti'yi beğenirim.” yanıtını vermişti.

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