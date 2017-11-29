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Dynamo Kursk 102-45 Galatasaray

Deplasmanda Dynamo Kursk ile karşılaşan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, rakibine 57 sayı fark yedi.
22:1129 Kasım 2017
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Dynamo Kursk 102-45 Galatasaray

Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6’ncı hafta maçında Galatasaray deplasmanda Dynamo Kursk’a 102-45 mağlup oldu. Bu sonuçla grupta 6’da 6 yapan Dynamo Kursk, liderliğini sürdürürken, Galatasaray 3. mağlubiyetini aldı.

SALON: Kursk Spor ve Konser Kompleksi

DYNAMO KURSK: Zhedik 10, Petrovic 11, Vadeeva 21, Ciak 4, Levchenko, Prints 10, Logunova 5, Vidmer 2, Kirillova 17, Cruz 8, Ogwumike 10, McCoughtry 4

GALATASARAY: Epoupa 4, Özge 1, Meltem 8, İrem Naz 2, Dubljevic 12, Petronyte 12, Gizem 4, Merve 2, İnci

1’İNCİ PERİYOT: 23-12

İLK YARI: 50-23

3’ÜNCÜ PERİYOT: 79-31

5 FAUL ALAN: 37.33 Merve (Galatasaray)

Etiketler
Dynamo Kursk galatasaray Kadınlar Avrupa Ligi
Son güncelleme: 22:23 | 29.11.2017
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