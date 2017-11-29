CANLI | Fenerbahçe Adana Demirspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile devam ediyor. Süper Lig'de yükselişe geçen Fenerbahçe, rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe Adana Demirspor maçını SKOR'dan canlı olarak takip edebilir ve maçın dakika dakika önemli pozisyonlarından SKOR farkıyla haberdar olabilirsiniz.

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