CANLI | Fenerbahçe Adana Demirspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile devam ediyor. Süper Lig'de yükselişe geçen Fenerbahçe, rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe Adana Demirspor maçını SKOR'dan canlı olarak takip edebilir ve maçın dakika dakika önemli pozisyonlarından SKOR farkıyla haberdar olabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler evinde avantajlı bir skor elde etmek isterken Adana Demirspor ise deplasmanda güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atıp rövanş öncesi avantaj sağlayan taraf olmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…
Fenerbahçe: Erten, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Oğuz Kaan, Mehmet Ekici, Alper, Valbuena, Janssen.
Adana Demirspor: Kurtuluş, Erhan, Douhadji, Sezer, Tolgahan, Lalawele, Savaş, Yiğit, Abdülkadir, Umut, Tambe
MAÇ KADROSU
Son güncelleme: 20:20 | 29.11.2017