Batman Petrolspor Atiker Konyaspor: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Batman Petrolspor, kendi sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Batman'da stada sığmayan seyirciler ilginç görüntüler oluşturdu.

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