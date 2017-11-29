Antrenör salona girebilmek için kadın kılığına girdi

İran'da kadın sporcuların katılımıyla düzenlenen uluslararası bir turnuvada dikkat çekici bir olay yaşandı. Kadın müsabakalarında erkeklerin salona girmesinin yasak olduğu ülkede, Taylandlı antrenör ilginç bir yönteme başvurarak başını eşarpla kapatıp salona girdi.

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