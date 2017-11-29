Altınordu mucize sistemini böyle tanıttı

Türkiye'ye altyapıdan son dönemde yetiştirdiği yıldızlarla parlayan Altınordu Futbol Kulübü dünyada sadece Almanya ve İngiltere'de kullanılan futbol gelişim teknolojisi 'Passence' sistemi ile oyuncularını geliştiriyor.

Futbolda altyapıda uyguladığı projeler ve yaptığı yatırımlarla ülkemizde adından sıkça söz ettiren Altınordu daha önce sadece Almanya ve İngiltere’de kullanılan bir sistemi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tanıttı.

‘EN AZ 5 BİN ŞUT’

Benzerleri Borussia Dortmund ve Hoffenheim'ın tüm yaş kategorilerinde uygulanan Footbonaut sistemi (Passense) ile oyuncuların gelişimine katkı sağlayan Altınordu Kulübü bu çalışma ile her oyuncusunun en az 5 bin şut girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Altınordu Futbol Eğitim Kurumu Yeşilyurt Sait Altınordu Yerleşkesi'ndeki özel alanda bulunan bu sistem antrenmanda birkaç haftada geliştirilen teknik kapasiteyi birkaç güne indiriyor.

Almanya'da 1 milyon Euro'ya mal edilen Passence sistemini Türk mühendislerinin başarısıyla 100 bin TL’ye kurduran Altınordu Kulübü bu sistemi Türkiye’de ilk kez uygulayan takım olarak dikkat çekiyor.