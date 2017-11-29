Alper Potuk’tan bir ilk…

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Alper Potuk, kupada oynanan karşılaşmada kariyerinin ilk hat-trickini yaptı.

Aldığı cezadan sonra iyi bir hazırlık dönemi geçiren Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Alper Potuk, Ziraat Türkiye Kupası’nda şov yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk hat-tricikini Adana Demirspor karşısında yaparken Aykut Kocaman’a da ‘Hazırım’ mesajı verdi.

CANLI | Fenerbahçe Adana Demirspor: 6-0 Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken turu geçmek adına önemli bir avantaj elde etmiş oldu. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe forması ile 2015-2016 sezonunda 5 gol atarak en golcü sezonunu geçiren Alper Potuk, bu sezon daha şimdiden toplamda beş gol kaydetmeyi başardı.