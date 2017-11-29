Alanyasporlu Tzavellas’tan olay paylaşım!

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta Yunan futbolcu Tzavellas, Maicon'a sert bir harekette bulunmuştu. Ardından Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula, tribünden Yunan futbolcuya 'kafa kesme' hareketi yapmıştı. Tzavellas konuyla ilgili sosyal medya hesabından sarı kırmızlıların tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu.

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