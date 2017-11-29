Alanyasporlu Tzavellas’tan olay paylaşım!
Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta Yunan futbolcu Tzavellas, Maicon'a sert bir harekette bulunmuştu. Ardından Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula, tribünden Yunan futbolcuya 'kafa kesme' hareketi yapmıştı. Tzavellas konuyla ilgili sosyal medya hesabından sarı kırmızlıların tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu.
Alanyasporlu futbolcu Tzavellas, Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda dün akşam Sivas Belediyespor’la oynadığı maç sırasında olay bir paylaşıma imza attı.
Yunan futbolcu sarı kırmızılılarla oynadıkları maçta Maicon’a yaptığı sert hareketin fotoğrafını paylaşırken “Kavgaya hazırım” etiketini kullandı. Yunan futbolcunun bu paylaşımına sarı kırmızılı taraftarlardan çok yoğun tepki gelirken yorumlarda Maicon’un eşi Ursala da etiketlendi.
Son güncelleme: 11:05 | 29.11.2017