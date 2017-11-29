Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ALANYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Alanyasporlu Tzavellas’tan olay paylaşım!

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta Yunan futbolcu Tzavellas, Maicon'a sert bir harekette bulunmuştu. Ardından Brezilyalı futbolcunun eşi Ursula, tribünden Yunan futbolcuya 'kafa kesme' hareketi yapmıştı. Tzavellas konuyla ilgili sosyal medya hesabından sarı kırmızlıların tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu.
10:5329 Kasım 2017
0
Alanyasporlu Tzavellas’tan olay paylaşım!

Alanyasporlu futbolcu Tzavellas, Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda dün akşam Sivas Belediyespor’la oynadığı maç sırasında olay bir paylaşıma imza attı.

Yunan futbolcu sarı kırmızılılarla oynadıkları maçta Maicon’a yaptığı sert hareketin fotoğrafını paylaşırken “Kavgaya hazırım” etiketini kullandı. Yunan futbolcunun bu paylaşımına sarı kırmızılı taraftarlardan çok yoğun tepki gelirken yorumlarda Maicon’un eşi Ursala da etiketlendi.

25 Kasım 2017 Maicon`un eşi Ursula`dan `Kafa kesme` hareketi! Galatasaray'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı maçta yayıncı kuruluşun ekrana taşıdığı bir görüntü geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
galatasaray Maicon Tzavellas
Son güncelleme: 11:05 | 29.11.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER