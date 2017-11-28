Ziraat Türkiye Kupası | Osmanlıspor 3-1 Evkur Yeni Malatyaspor
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. maçında iki Süper Lig temsilcisi karşı karşıya geldi. Osmanlıspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Ankara temsilcisi Osmanlıspor ikinci maç öncesi avantaj sağladı.
Stat: Osmanlı Stadyumu
Hakemler: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Ahmet Metin
Osmanlıspor: Karcemarskas, Koray Altınay, Ninaj, Doukara, Regattin (Tugay Kaçar dk. 89), Cikalleshi (Serdar Gürler dk. 65), Prochazka, Luiz Carlos, Ali Eren İyica, Hasan Kılıç, Payam (Umar dk. 83)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Özer Hurmacı, Maxsö, Burak Ağaoğlu, Ahmet Sun
Teknik Direktör: İrfan Buz
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Barazite, Eren Tozlu, Azubike, Sincere, Ferhat Canlı (Rahman Buğra Çağıran dk. 46), Cissokho, Meza, Dia (Adem Büyük dk. 68), Dening, Diallo (Aytaç Kara dk. 77)
Yedekler: Ertaç Özbir, Murat Yıldırım, Boutaib, Turgut Doğan Şahin, Chebake, Burak Kavlak, Furkan Peşken
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Regattin, Payam (Osmanlıspor), Sincere, Eren Tozlu, Diallo (Evkur Yeni Malatyaspor)
Goller: Doukara (dk. 27), Regattin (dk. 75), Hasan Kılıç (dk. 88) (Osmanlıspor), Dening (dk. 57) Evkur (Yeni Malatyaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMİ ANLARI
GOL! 27′ Sharafabad'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Doukara düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
33′ Dia'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği top savunmadan sekti. Top ceza sahası yay üzerinde bulunan Barazite'nin önünde kaldı. Barazite'nin gelişine vurduğu şut direğin hemen yanından dışarı çıktı.
45′ Koray'ın sağ kanattan ceza sahası içine girerken yaptığı ortada, arka direkte bomboş olan Doukara topla buluştu. Doukara'nın gelişine vurduğu şutta top direkten dışarı çıktı.
57′ Eren'in pasıyla topla buluşan Dening, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
GOL! 75′ Topu yaklaşık 30 metre süren Payam ceza sahasına girmeden pasını Regattin'e aktardı. Ceza sahası yay üzerinde pası alan Regattin'in gelişine vurduğu plase şutta top ağlarla buluştu. 2-1
84′ Doukara'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önleyerek topu kornere çeldi.
GOL! 88′ Doukara'nın ceza sahası içinde altı pas üzerine yerden gönderdiği pasta topla buluşan Hasan Kılıç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1