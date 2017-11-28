Ziraat Türkiye Kupası | Kars 36 Spor 1-2 Gençlerbirliği

Kars 36 Spor'a konuk olan Gençlerbirliği, rakibini 2-1 mağlup ederek evinde oynayacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’da Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3’üncü Grup temsilcisi Kars 36 Spor, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği´ni konuk etti. Gençlerbirliği Murat ve Vedat’ın golleri ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kars 36 Spor, Kars Şehir Stadı’nın 3 yıl önce yıkılması ve yerine yenisinin yapılmaması üzerine maçlarını Kafkas Üniversitesi’nin stadyumunda oynuyor. Tribünlerin yetersiz oluşu nedeniyle çok sayıda taraftar maçları tel örgülerin arkasından izlemek zorunda kaldı.

STAT: Kars Aba Müslüm Güven

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran

KARS 36 SPOR: Aykut, Yılmaz, Samet, Sarper, Nazım, Bulut, Nurettin, Abdurrahman (Dk. 85 Burak), Şükrü (Dk 68 Erah), Sebahattin, Hakan (Dk. 85 Bouna Kante)

GENÇLERBİRLİĞİ: Taha, Mert, Ousmane N’Diaye, Alper, Zeki, Orhan, Ahmet (Dk. Ahmet Oğuz xx), Aleksandar Scekic, Murat, Mehmet (Dk. 46 Uğur) Vedat

SARI KARTLAR: Vedat, Ousmane, Ahmet (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk.52 Murat, Dk.68 Vedat (Gençlerbirliği) Dk.86 Burak (Kars 36 Spor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

13′ Bulut’un pası ile topla buluşan Abdurrahman’ın yerden sert şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

37′ Şükrü sağ ayağının dışı ile vurdu, top üst direğe çarparak auta çıktı.

GOL! 52′ Ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Murat bekletmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

GOL! 68′ Konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Bu dakika içinde Ahmet’in yaptığı ortaya Vedat topa diziyle vurarak ağlara gönderdi: 0-2.

79′ Umut, sağdan yapılan ortada topa iyi vuramadı ve takımını mutlak bir golden etti.

GOL! 86′ Bouna Kante’nin pası ile buluşan Burak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.