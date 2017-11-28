Volkan Demirel’den özeleştiri: ‘Taraftarlarımızın hakkı var’

Fenerbahçe'nin kaptanı kaleci Volkan Demirel, sergiledikleri futbolun eleştirilmesinin haklı olduğunu dile getirirken takımda şampiyonluk havasının yakalandığına dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, taraftarın kötü futbol oynadıkları konusunda yaptığı yorumların haklı olduğunu kabul etti.

Ligde alınan 4-1’lik Sivasspor galibiyetinin ardından Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 yenen ve zirve ile arasındaki farkı koruyan sarı lacivertliler, devre arasına kadar bu grafiğini korumayı hedefliyor.

Vatan Gazetesi’nden Ali Can’ın haberine göre; Antalyaspor maçından sonra konuşan Volkan Demirel, “Geçtiğimiz günlerde neler konuşuluyordu, şimdi neler konuşuluyor. Ülkemizde her şey haftalık yaşanıyor. Sezon başından beri çok tenkit edildik. Eleştirilenlerin başında da hep ben vardım. Elbette eleştiriler olacak, bunlar normal. Taraftarlarımızın da hakkı var üstelik.” ifadelerini kullandı. Hıncal Uluç canlı yayında patladı! `Derhal kovulmalı...` Gazeteci Hıncal Uluç, bir televizyon programında Galatasaraylı futbolcu Belhanda için sert ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Herkesin formsuz olduğu dönemler olduğunu dile getiren Demirel, “Ancak bizim en büyük şanssızlığımız tüm futbolcular olarak aynı anda düşüş yaşamamızdı. Futbol dünyasında inişler-çıkışlar oluyor. Önemli olan dengeyi koruyabilmek ve yeniden ayağa kalkabilmek.” dedi.

Takımda şampiyonluk havasının yakalandığını dile getiren tecrübeli file bekçisi sözlerini şöyle noktaladı:

“Şu an şampiyon olduğumuz yıllardaki hava var takımda. Bunu görebiliyorum. Gerek başkanımız gerek asbaşkanımız Ali Yıldırım gerekse Aykut Hoca, bizim başarılı olabilmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim şu an iyi oyundan ziyade sonuç almaya ihtiyacımız var. Kazandıkça takımın güveni artacak, güzel oyun gelecektir. Kaliteli oyuncu grubuna sahibiz.”