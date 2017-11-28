Trabzonspor yöneticisi Emre Aksoy 4. kez istifa etti

Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, yönetim kurulu üyeliğinden 4. kez noter aracılığı ile istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy daha önce iki kez yönetim kuruluna istifa dilekçesi vermiş ardından sosyal medya aracılığıyla yazılı açıklama yaparak istifasını vermişti. 15 Ekim'de önce sosyal medyadan “Rıza gelir, ben kaçar” mesajı atan Aksoy, ardından yazılı bir açıklama ile görevinden ve yönetimden istifa ettiğini bildirmişti.

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Resmi yoldan istifası ulaşmayan Aksoy, bu kez 4. istifasını noter aracılığı ile kulübe iletti.