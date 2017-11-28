Sacramento Kings, son şampiyon Golden Warriors’u Bogdan Bogdanovic ile yıktı!
SKOR DIŞ HABERLER / NBA’de Sacramento Kings forması giyen eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic, Golden State Warriors karşısında maçın final bölümündeki performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.
Sacramento Kings’i Oracle Arena’da konuk eden Warriros, mücadeleyi 110-106 kaybederken Stephen Curry ve Kevin Durant’in yokluğunda sürpriz bir yenilgi aldı.
Maçın son dakikasında 106-106 eşitlikle girilirken, Draymond Green ile bire bir pozisyonda iki sayılık basket bulan Bogdanovic skoru 108-106’ya taşıdı.
Sırp yıldız daha sonra serbest atış çizgisinden de ikide iki yaparak galibiyetin mimarı oldu.
Mücadeleye kenarda başlayan Bogdanovic, zorlu karşılaşmayı 12 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistlik performansla tamamladı.
Sacramento King deplasmanda 8 maç sonra galibiyetle tanışırken Golden State Warriors ise kendi sahasında 6 maç sonra yenilgi tatmış oldu.
Bogdan wins it!
Bogdanovic banks in the game-winning FG for the @SacramentoKings!
Final in Oakland: #SacramentoProud 110 / #Dubnation 106 pic.twitter.com/BaZgHQBP47
— NBA (@NBA) 28 Kasım 2017