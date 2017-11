Sacramento Kings, son şampiyon Golden Warriors’u Bogdan Bogdanovic ile yıktı!

SKOR DIŞ HABERLER / NBA’de Sacramento Kings forması giyen eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic, Golden State Warriors karşısında maçın final bölümündeki performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.

Sacramento Kings’i Oracle Arena’da konuk eden Warriros, mücadeleyi 110-106 kaybederken Stephen Curry ve Kevin Durant’in yokluğunda sürpriz bir yenilgi aldı.

Maçın son dakikasında 106-106 eşitlikle girilirken, Draymond Green ile bire bir pozisyonda iki sayılık basket bulan Bogdanovic skoru 108-106’ya taşıdı.

Sırp yıldız daha sonra serbest atış çizgisinden de ikide iki yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Mücadeleye kenarda başlayan Bogdanovic, zorlu karşılaşmayı 12 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistlik performansla tamamladı.

Sacramento King deplasmanda 8 maç sonra galibiyetle tanışırken Golden State Warriors ise kendi sahasında 6 maç sonra yenilgi tatmış oldu.

Bogdan wins it!

Bogdanovic banks in the game-winning FG for the @SacramentoKings!

Final in Oakland: #SacramentoProud 110 / #Dubnation 106 pic.twitter.com/BaZgHQBP47

— NBA (@NBA) 28 Kasım 2017