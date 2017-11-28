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Sacramento Kings, son şampiyon Golden Warriors’u Bogdan Bogdanovic ile yıktı!

NBA'nin son şampiyonu Golden State Warriors'a konuk olan Sacramento Kings, Fenerbahçe Doğuş'un eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in son dakikadaki performansıyla 110-106 galip gelmeyi başardı.
10:3128 Kasım 2017
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Sacramento Kings, son şampiyon Golden Warriors’u Bogdan Bogdanovic ile yıktı!

SKOR DIŞ HABERLER / NBA’de Sacramento Kings forması giyen eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic, Golden State Warriors karşısında maçın final bölümündeki performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.

Sacramento Kings’i Oracle Arena’da konuk eden Warriros, mücadeleyi 110-106 kaybederken Stephen Curry ve Kevin Durant’in yokluğunda sürpriz bir yenilgi aldı.

Maçın son dakikasında 106-106 eşitlikle girilirken, Draymond Green ile bire bir pozisyonda iki sayılık basket bulan Bogdanovic skoru 108-106’ya taşıdı.

Sırp yıldız daha sonra serbest atış çizgisinden de ikide iki yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Mücadeleye kenarda başlayan Bogdanovic, zorlu karşılaşmayı 12 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistlik performansla tamamladı.

Sacramento King deplasmanda 8 maç sonra galibiyetle tanışırken Golden State Warriors ise kendi sahasında 6 maç sonra yenilgi tatmış oldu.

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Etiketler
Bogdan Bogdanovic Golden State Warriors Sacramento Kings
Son güncelleme: 10:58 | 28.11.2017
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