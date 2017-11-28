Müthiş iddia! Beşiktaş maçı öncesi her şey belliydi…
Fanatik gazetesi’nin haberine göre; Takıma sürekli kaptan Yalçın üzerinden sözler veren, ancak yerine getirmeyen başkan Adil Gevrek, Beşiktaş maçı öncesi de tecrübeli futbolcuyu toplantı yapmak için çağırdı. Ancak yabancı oyunculara maç öncesi ödeme yapılırken yerlilere ise yapılmadı ve oyuncular isyan bayrağını açıp, Beşiktaş maçının son idmanına çıkmadı.
Son kazanılan Trabzonspor maçının primlerini de ödemediği öğrenilen Gevrek'in oyuncuları ikna etmek için konuşmak istediği Yalçın Ayhan'ın ise “Artık yalan dinlemek istemiyorum” diyerek toplantıya katılmadığı belirlendi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Yeni Malatyaspor yönetimi deneyimli stoperi kadro dışı bırakma kararı aldı. İşin skandal kısmı da tam olarak burada başlıyor. Maçtan önce alınan bu karar 35 yaşındaki futbolcuya hemen değil, kritik Beşiktaş mücadelesinin ardından bildirildi.
Devrede gidiyor
0-0 biten Beşiktaş maçında 9 ikili mücadele kazanma, 6 top uzaklaştırma ve 3 pas arasıyla takımının savunmadaki en etkili ismi olan Yalçın Ayhan'ın bu kararın ardından ise şok olduğu öğrenildi. Devre arasına kadar U21 Takımı'yla çalışacak olan başarılı oyuncu sezonun ikinci yarısı için de aldığı teklifleri değerlendirecek.