Mehmet Demirkol: Tudor’a gerizekalı diyorlar televizyonda

Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor’da günün öne çıkan haberlerini değerlendirirken çok çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray Teknik Direktörü Tudor’a televizyonlarda ‘Gerizekalı’ dendiğini söyleyen Demirkol sert tepki gösterdi.

‘FEGHOULİ VARSA BİR ŞEKİLDE OYNAMALI’

En bomba transferi Feghouli’ydi Galatasaray’ın bu sezon kağıt üzerinde. Bir Valbuena’laşma durumu söz konusu olacak böyle olursa ya da Belhanda dışarıda kalacak. Feghouli gibi bir oyuncun varsa bir şekilde oynaması gerekir.

‘ADEBAYOR ELLE KOLLA KARIŞIK ATTI GOLÜ’

Biraz elle kolla karışık attı golü Adebayor. Başakşehir frene basmadı da Kayserispor bastırdı frene çok iyi oynadılar. Neredeyse pozisyon vermediler. Maçtan sonra inanılmaz tartışmalar var. Haklı olduğu yerler var Sumidica’nın ama Kayserispor adına da hatalar yaptı hakem.

‘MAĞDUR LİGİ OLDU’

Başakşehir de artık büyük takım statüsünde görülüyor. İstediğiniz kadar anlatın mağdur olmaz büyük takımlar… Önemli olan zalim olmamaları. Büyük takımlar mağdur edilmez. Üç büyüklerin taraftarları da sürekli hakemlerden muzdarip. En mağdur takım biziz deyip duruyorlar. Mağdur ligi oldu. Bırakalım bunları.

‘SUMUDİCA SAÇMALADI TAMAM DA SEN NE DİYORSUN?

Abdullah Avcı kusura bakmasın, maçtan sonra ‘Adebayor’un formasını yollayalım isterse falan’ dedi… Ne yapıyorsun allah aşkına? Sumudica saçmaladı tamam da sen ne diyorsun? Mağdurların yoluna girmeyin bence orada meyve kalmadı, maden de kalmadı topladılar oraları.

‘BEŞİKTAŞ ÇOK ÇABUK PANİKLİYOR’

Beşiktaş’da şöyle bir durum var. Çok çabuk panikliyorlar. 2 günde herkes birbirine giriyor. Bütün camia… Ya kardeşim 2 gün önce Şenol Güneş’in Şampiyonlar Ligi’nde zirve yapmasını konuşuyordun.

Devler Ligi’nde zirve yapmış takımın 2 gün sonra Süper Lig’de farklı oynaması gayet normal. Bir duygu boşalması oldu. Yeniden lige kanalize olmak kolay bir şey değil. Malatya maçı farklı… Hakikaten oynayamadılar. Bir duygu boşalması yaşadı Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nden sonra.

‘GOL KRALINI GETİRDİK 1 GOL ATIYOR’

Hocanın istemediği Lens’i alıyorsun, Medel’i alıyorsun kafana göre transfer yapıyorsun. Lens’i niye aldı Beşiktaş ihtiyacı mı vardı? Querasma’yı mı kesecekti adam? Şenol Günel’in kalmasını istediği adamı gönderiyor. Beşiktaş buna rağmen iyi oynuyor. Bu sene transferlerden hiç fayda sağlayamıyor Şenol Güneş. İspanya Ligi’nin gol kralını getiriyoruz 13 haftada 1 gol atıyor hadi canım sende…

‘TELEVİZYONDA MİLLET GÖBEK ATIYORDU’

Beşiktaş’ın başarısını Galatasaray yakalamış olsaydı gazeteler bayram yeriydi, sayfalar yıkılıyordu şimdi… Televizyonlarda millet göbek atıyordu hala. Beşiktaş bunu yapamıyor çok çabuk panikliyorlar. Her zaman böyle oldu bu. Bir yol bulmaları lazım buna.

‘İSMAİL ROBERTO CARLOS’A MI DÖNÜŞECEK’

Fenerbahçe’nin en iyi oyuncusu kim van Persie? Hemen gitmesi lazım ama. Galatasaray’ın hocası istifa etse Aykut Kocaman gibi geri dön diyen olmaz. İsmail bir anda Roberto Carlos’a mı dönüşecek ne olacak? Mehmet Topal’dan Pirlo mu çıksın ne bekliyorsunuz?

‘DUYDUM KULAKLARIMA İNANAMADIM’

Tudor’a gerizekalı diyorlar televizyonda. Duydum kulaklarımla inanamadım. Tudor ile karşılaşsan sana bir şey yapsa hafifletici sebep bu yani. Ben de eleştiriyorum tamam ama böyle olmaz.

ERMAN TOROĞLU SÖYLEMİŞTİ

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası Tudor’u hedef göstererek, ‘Ben antrenör olsam, gerizekalı bir antrenör olsam Başakşehir’e karşı çift santrafor oynarım. Gerizekalı bir antrenör ancak Başakşehir’e karşı çift forvet oynar’ demişti.