Lucas Lima’dan Palmeiras’a 5 yıllık imza

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Brezilyalı yıldız Lucas Lima, Palmeiras ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’nin yaklaşık 2 senedir, Beşiktaş’ın ise son dönemde kadrosuna katmak istediği Lucas Lima tercihini yaptı. 27 yaşındaki oyuncu ülkesi Brezilya’da kaldı ve Palmeiras’la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız oyuncunun dün öğle saatlerinde Palmeiras’la ön sözleşme imzaladığı ve 31 Aralık tarihine kadar Santos’ta kalmaya devam edeceği öğrenildi.

NE KADAR KAZANACAK?

Lucas Lima imzaladığı sözleşme karşılığında 5 milyon dolar imza parası alacak. Başarılı 10 numara Yeşil Beyazlılar’dan yıllık 2,5 milyon dolar kazanacak. Lima daha önce Türk basınına verdiği bir röportajda Fenerbahçeli taraftarlardan mesajlar aldığını, Türkiye’de oynamak istediğini hatta Alexde Souza gibi bir efsane olmak istediğini belirtmişti.

LUCAS LİMA KİMDİR?

Adı: Lucas Rafael Araujo Lima

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1990 (27 yaşında)

Doğduğu il: Marilia / Brezilya

Boyu: 1,76 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Orta saha – On Numara

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 9,00 milyon €