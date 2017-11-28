Kars’ta memurlara maç izni!

Kars Valiliği, Kars 36 Spor ile Gençlerbirliği arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinden önce memurlara maçı izlemeleri için idari izin verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur’da Bölgesel Amatör Lig 3’üncü Grup temsilcisi Kars 36 Spor, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gençlerbirliği Murat ve Vedat’ın golleri ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kars Valiliği de bu mücadele için memurlara iki saat idari izin verdi. Saat 13.00-15.00 saatleri arasında valilik kararı ile maçı izleyemeye giden memurlar, işlerini aksatmamak koşulu ile idari izinli sayıldı. İzinle maça giden memurlar, takımlarına destek verdi.

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