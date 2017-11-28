Icardi abarttı! ‘Real Madrid ararsa cevap vermem’

Inter'in parlayan yıldızı Mauro Icardi, Real Madrid söylentilerine cevap verdi.

Mauro Icardi bir kez daha Real Madrid ile aynı cümlede. İspanyol deviyle daha önce de adı anılan yıldız oyuncu için transfer soruları bir kez daha gündeme geldi.

Inter’in Cagliari’yi mağlup ettiği gecede 2 gol kaydeden Icardi, Serie A’da 14 maçta 15 gole ulaştı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldıza Real Madrid’in kendisini araması halinde ne yapacağı soruldu. Inter’de mutlu olduğunu yineleyen 24 yaşındaki yıldız, “Şuan sahada yapmam gerekenlere odaklanmış durumdayım. Eğer Real Madrid’den bir telefon gelirse cevap vermem. Bu konularla ilgilenen başkaları var.” ifadelerini kullandı.

Icardi’nin Inter’le olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Cristiano Ronaldo`nun büstü bu kez başarılı oldu Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kendisine benzemediği için daha önce alay konusu olan büstünün yenisi yapıldı. İlgili Haberi Oku