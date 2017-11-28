Hakemin gösterdiği kartlara tepki gösteren futbolcular sahayı terk etti
Ağrı amatör futbol kulüplerinde İshak Paşaspor ile Taşlıçayspor maçında hakem ilk yarı 10 kart gösterince futbolcular sahayı terk etti.
Hakem ilk yarıda Taşlıçayspor Kulübü oyuncularına 8 sarı, 2 kırmızı kart, 2 penaltı verince futbolcular sahadan ayrıldı.
İlk 45 dakikanın bitmesine yakın kalecinin yediği kırmızı kart sonrası futbolcular toplanarak hakemi alkışlarla protesto etti. Taşlıçayspor yönetimin aldığı kararla futbolcular saha terk etti.
Son güncelleme: 11:17 | 28.11.2017