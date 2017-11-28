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Hakemin gösterdiği kartlara tepki gösteren futbolcular sahayı terk etti

Ağrı amatör futbol kulüplerinde İshak Paşaspor ile Taşlıçayspor maçında hakem ilk yarı 10 kart gösterince futbolcular sahayı terk etti.
09:2428 Kasım 2017
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Hakemin gösterdiği kartlara tepki gösteren futbolcular sahayı terk etti

 

Hakem ilk yarıda Taşlıçayspor Kulübü oyuncularına 8 sarı, 2 kırmızı kart, 2 penaltı verince futbolcular sahadan ayrıldı.

İlk 45 dakikanın bitmesine yakın kalecinin yediği kırmızı kart sonrası futbolcular toplanarak hakemi alkışlarla protesto etti. Taşlıçayspor yönetimin aldığı kararla futbolcular saha terk etti.

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Etiketler
amatör hakem İshak Paşaspor Taşlıçayspor
Son güncelleme: 11:17 | 28.11.2017
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