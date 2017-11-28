Hakemin burnunu ısıran futbolcuya hapis cezası!
Trabzon amatör küme maçında hakemin kırmızı kart kararına sinirlenip burnunu ısıran Ömer Kuşçu 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Trabzon Amatör Küme’de 6 Nisan 2017 tarihinde Mulagaspor ile Gölçayırspor arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Mulagasporlu Ömer Kuşcu hakem Furkan Aksu’nun burnunu ısırarak yaralamıştı. Olayın ardından hakem Aksu’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Ömer Kuşçu ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mahkemeye taşınan olay sonrasında Kuşçu’ya hapis cezası verildi.
Edinilen bilgilere göre; Trabzon 3. Asliye Mahkemesi’nde görülen dava bugün karara bağlandı. Davanın karar duruşmasında hakeme saldırıp burnunu ısıran Ömer Kuşçu 4 yıl 6 Ay hapis cezasına çarptırıldı.
Son güncelleme: 15:42 | 28.11.2017