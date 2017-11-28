Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Hakemin burnunu ısıran futbolcuya hapis cezası!

Trabzon amatör küme maçında hakemin kırmızı kart kararına sinirlenip burnunu ısıran Ömer Kuşçu 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
15:3228 Kasım 2017
0
Hakemin burnunu ısıran futbolcuya hapis cezası!

Trabzon Amatör Küme’de 6 Nisan 2017 tarihinde Mulagaspor ile Gölçayırspor arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Mulagasporlu Ömer Kuşcu hakem Furkan Aksu’nun burnunu ısırarak yaralamıştı. Olayın ardından hakem Aksu’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Ömer Kuşçu ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mahkemeye taşınan olay sonrasında Kuşçu’ya hapis cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre; Trabzon 3. Asliye Mahkemesi’nde görülen dava bugün karara bağlandı. Davanın karar duruşmasında hakeme saldırıp burnunu ısıran Ömer Kuşçu 4 yıl 6 Ay hapis cezasına çarptırıldı.

17 Kasım 2017 Hakemin boğazını sıkan oyuncuya 16 maç ceza Kayseri'deki amatör futbol liglerinde yaşanan olayların ardından Kayseri Futbol il Disiplin Kurulu cezaları açıkladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
burun ceza hakem hapis mulagaspor trabzon
Son güncelleme: 15:42 | 28.11.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER