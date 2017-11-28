Galatasaray’da Emrah Başsan’dan taraftara övgü dolu sözler

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup ederken takımı adına 1 gol atan 1 de asist yapan Emrah Başsan, maçta tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür etti.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında konuğu Sivas Belediyespor’u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Emrah Başsan açıklamalarda bulundu. Maçın 70. dakikasında skoru 2-0’a getiren golü atan ve bir de asist yapan Emrah, taraftarlardan övgüyle söz etti.

Emrah, “Burada bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür etmek gerekiyor. Bu tip hafta arasında oynanan maçlarda genelde seyirci olmuyor, ama Galatasaray camiası oyuncusunu hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Böyle maçlarda gol bulunca devamı geliyor. 2. yarıda güzel bir performans sergiledik. Takım arkadaşlarımı ve Sivas’ı tebrik ederim. Onlar da ellerinden gelen her şeyi yaptı. Güzel bir galibiyet aldık” dedi.

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan Başsan, “Önümüzde büyük bir derbi var, Beşiktaş derbisi. Bunun bilincinde sahaya çıktık. İnşallah galibiyetlerimiz devam eder ve şampiyonlukla sonuçlandırırız” ifadelerini kullandı. Igor Tudor ilk yarıyı beğenmedi Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sivas Belediyespor maçının ardından ilk yarıdaki oyundan memnun kalmadığını belirterek, “Ancak ikinci yarıda Galatasaray gibi oynadık” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku