Galatasaray taraftarından Tarık Çamdal’a ıslıklı protesto!

Galatasaray taraftarı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tarık Çamdal'ı ıslıkla protesto etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında Sivas Belediyespor ile karşılaşan Galatasaray’da Tarık Çamdal, uzun bir aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Sağ bekte görev yapan Tarık Çamdal, maç boyunca yaptığı ortalarda isabet sağlayamazken performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray taraftarı performansına kızdığı Tarık Çamdal’ı ıslıkla protesto etti.

Latovlevici`nin taraftar korkusu derbiden etti! Galatasaray Alanyaspor maçında ilk yarıda sağ dizi esneyen ve “Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı” yorumlarından çekindiği için hocasından sakatlığını gizleyen Rumen sol bek, ağrıları dayanılmaz hale gelince 71'de kenara geldi. İlgili Haberi Oku

Özellikle maçın ikinci yarısında top Tarık Çamdal’ın ayağına her geldiğinde Galatasaray taraftarı ıslıkla tepkilerini dile getirdi. Galatasaray taraftarı daha önce de UEFA Avrupa Ligi elemesinde TT Arena’da oynanan Östersunds maçında Sinan Gümüş’ü, geçen hafta da Süper Lig’deki Aytemiz Alanyaspor maçında Latovlevici’yi ıslıkla protesto etmişti.