Galatasaray Sivas Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Tudor Türkiye Kupası maçında rotasyon’a gidiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Futbolseverler Galatasaray Sivas Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Mücadele hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Galatasaray Sivas Belediyespor Türkiye Kupası maçı hakkında detaylar...

Merak edilen Galatasaray Sivas Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. Taraftarların heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başlıyor. Galatasaray’ın zayıf rakibi Sivas Belediyespor karşısına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak ediliyor. Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor’u eleyerek 5. turun biletini aldı. Galatasaray’ın TFF 2. lig ekibi Sivas Belediyespor ile oynacağı maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

GALATASARAY SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor’u eleyerek 5. turun biletini aldı. Galatasaray geçen sezon kupanın son 16 turunda Medipol Başakşehir’e yenilerek elenmişti. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Galatasaray Sivas Belediyespor maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un, Süper Lig’de 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbi öncesinde as oyuncuları dinlendirmesi ve Sivas Belediyespor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

Galatasaray: Carrasco, Lınnes, Ahmet Çalık, Koray Günter, Tarık Çamdal, Ryan Donk, Selçuk İnan, Emrah Başsan, Yasin Öztekin, Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok

Sivas Belediyespor: Serkan, Nuri, Melih, Uğur, Tunay, Seyid, Feyyaz, Ahmet Arı, Samet, Hüseyin, Hakan, Sinan

BU YOLLARA DİKKAT

Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray-Sivas Belediyespor takımları arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray-Sivas Belediyespor takımları arasında yarın saat 20.30'da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yarın saat 17.30’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

“Güney yan yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacaklarTIR. Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek, TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır.”