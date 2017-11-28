Eski Galatasaraylı Dzemaili boşanıyor, boşanma nedeni seks sırlarını anlatan kitap mı?

Euro 2016'dan sonra GQ Italya tarafından "Avrupa'daki en çekici taraftar" seçilen Erjona Sulejmani'nin Dzemaili ile olan evliliği sona eriyor. Erjona'nın gçtiğimiz günlerde yazdığı kitap büyük ses getirmişti

SKOR DIŞ HABERLER / Eski Galatasaraylı futbolcu Blerim Dzemaili, eşi Erjona Sulejmani ile boşanacaklarını açıkladı. Euro 2016’da İsviçre’yi tribünden desteklediği görüntülerle dünya basınının dikkatini çeken Erjona Sulejmani, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir kitaba imza atmıştı.

Napoli`nin yıldızı Dries Mertens`in eşi Kat Kerkhofs`dan seks itirafları Napoli'de forma giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, cinsel hayatı ile ilgili itiraflarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Blerim Dzemaili’nin avukatı bir açıklama yayınlayarak ünlü futbolcunu boşanmak için gerekli süreci başlattığını bildirdi. Açıklamada futbolcunun model ve sunucu olan eşinin boşanma sonrası Dzemaili soyadını kullanamayacağı belirtildi. Çiftin bir de oğulları bulunuyor.

one of the most beautiful moments of euro2016! #tbt#suissteam#love#dad#allezsuisse pic. By @fotototomarti A post shared by Blog Personale (@erjona_sulejmani) on Aug 25, 2017 at 3:42pm PDT

Sosyal medyada 200 bin takipçisi olan Erjona’nın TV ve bloggerlık kariyerine ek olarak kendi adına tasarladığı bir mayo koleksiyonu da bulunuyor.

Sulejmani son günlerde yazdığı bir kitap ile de tartışma yaratmıştı. Kitapta birçok futbolcunun maçtan önce seks yapmak yerine mastürbasyonu tercih ettiğine yer veren Erjona Sulejmani, aynı sayfalarda Ronaldo’yu dünyanın en seksi futbolcusu olarak tanımlamış ve “Cristiano Ronaldo’dan teklif gelirse ona karşı koyamam” ifadelerini kullanmıştı.