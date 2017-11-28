Cristiano Ronaldo’nun annesi penaltı vuruşu sırasında sahaya bakamadı
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Malaga maçında attığı golle gol hasretine son verirken tribünde maçı izleyen annesi ise penaltı vuruşu sırasında sahaya bakamadı
SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, ligdeki gol orucunu Malaga maçında bozarken tribündeki annesi heyecandan sahaya bakamadı.
Ligde Malaga’yı 3-2 yenen Real Madrid’de Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo 76. dakikadaki penaltı vuruşunu kaçırdı ancak kaleciden dönen topu tamamlamayı başardı.
Ronaldo’nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve oğlu Jr. Ronaldo ile maçı tribünden izleyen Maria Dolores dos Santos Aveiro, penaltı vuruşu sırasında gözlerini kapattı.
Pozisyonun gol olmasının ardından Georgina Rodriguez’in uyarısıyla sahaya bakan Ronaldo’nun annesi rahat bir nefes aldı.