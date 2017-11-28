CANLI TAKİP | Beşiktaş 4-0 Manisaspor | İkinci yarı oynanıyor…

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Manisaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor... Siyah beyazlılar 33.dakikada Negredo ile 1-0 öne geçti. İlk golde asist yapan Lens 24'te farkı 2'ye çıkardı. 34'te Orkan Çınar durumu 3-0'a getirdi. 43'te tekrar sahneye çıkan Lens 4-0 yaptı.

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