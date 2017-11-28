CANLI TAKİP | Beşiktaş 4-0 Manisaspor | İkinci yarı oynanıyor…
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Manisaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor... Siyah beyazlılar 33.dakikada Negredo ile 1-0 öne geçti. İlk golde asist yapan Lens 24'te farkı 2'ye çıkardı. 34'te Orkan Çınar durumu 3-0'a getirdi. 43'te tekrar sahneye çıkan Lens 4-0 yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Vodafone Park’ta Beşiktaş ile Manisaspor ile karşılaşıyor.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turun ilk maçını hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek’in yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar yapıyor. Burak Şeker ise dördüncü hakem.
Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, kupa maçında yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.
– CANLI TAKİP –
BEŞİKTAŞ 4-0 MANİSASPOR
Vodafone Park’ta iki takım sahaya şu ilk 11’lerle çıktı;
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Mitrovic, Fatih, Adriano, Lens, Medel, Oğuzhan, Orkan, Mustafa, Negredo
MANİSASPOR: Göktuğ, Mikic, Abdülkadir, Daniel, Yasin, Kağan, Metin, Haktan, Berkay, Axel, Perovic
Son güncelleme: 15:35 | 28.11.2017