CANLI | Galatasaray 1-0 Sivas Belediyespor | Türkiye Kupası

Galatasaray Sivas Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam karşı karşıya geliyor. Galatasaray Sivas Belediyespor maçını canlı olarak Skor'dan takip edebilirsiniz. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. İşte Skor farkıyla Galatasaray Sivas Belediyespor Türkiye Kupası maçı canlı anlatımı...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, Sivas Belediyespor’u konuk ediyor. Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Sivas Belediyespor ise üçüncü turda Kemerspor 2003, dördüncü turda da Elazığspor’u eleyerek 5. turun biletini aldı. Skor farkı ile Galatasaray Sivas Belediyespor maçını canlı olarak takip edebilir, anlık skorunu öğrenebilirsiniz.

Galatasaray, hafta sonu oynanacak kritik Beşiktaş derbisini de düşünerek karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele ediyor. Aslan seyircisinin önünde yedeklerden oluşan kadrosuna rağmen avantajlı bir skor elde edip 12-13 veya 14 Aralık tarihinde oynanacak rövanş maçına rahat gitmek istiyor.

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 20.30

İLK 11’LER

GALATASARAY: Carraso, Tarık, Ahmet, Koray, Linnes, Donk, Selçuk, Yasin, Feghouli, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

SİVAS BELEDİYESPOR: Nuri, Uğur, Tunay, Seyid, Feyyaz, Samet, Ahmet, Hüseyin, Hakan, Sinan

TEKNİK DİREKTÖR: Serdar Bozkurt