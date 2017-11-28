Buffon Milli Takım’ı bırakmadığını açıkladı

İtalya'nın Play-Off'larda İsveç'e elenip Dünya Kupasına gidememesi sonrası Milli takımı bıraktığını ağlayarak açıklayan Gianluigi Buffon, bu sefer de Milli takımı 'henüz' bırakmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda 2018 Dünya Kupası Play Off mücadelelerinde İtalya ile İsveç karşı karşıya gelmişti. İlk maçta İsveç sahasında İtalya’yı 1-0 yenmiş, ikinci maçta ise 0-0’lık eşitlik bozulmamıştı.

Bu skorlar sonrası İtalya elenmiş, yıllar sonra ilk defa Dünya Kupası’na gidememişti. Maçın ardından takım kaptanı Gianluigi Buffon gözyaşları içinde Milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Dün akşam ise başarılı file bekçisi, eşiyle birlikte katıldığı bir organizasyonda Milli takım kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İsveç maçının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Buffon, ”Yıllardır ülkem ve Milli takımım için mücadele veriyorum. Bir süre ara verdim” açıklamasını yaptı. Milli takımı henüz bırakmadığına da değinen İtalyan kaleci, ”Jübilemi henüz yapmadım. Hazirana kadar oynayacağımız hazırlıklık maçları var, henüz karar vermedim bakacağız” diye konuştu.