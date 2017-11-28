Beşiktaş Manisaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş’ın Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başlıyor. Beşiktaş Manisaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu merak ediliyor. Beşiktaş Manisaspor maçını internet üzerinden canlı izlemek isteyen taraftarlar maçın hangi kanalda yayınlanacağına dair detayları araştırıyor. İşte Beşiktaş Manisaspor Türkiye Kupası maçı detayları...

Beşiktaş-Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu internette bugün öğlen vakitlerinde en çok arananlar arasında yer alıyor. Beşiktaş Manisaspor maçını izlemek isteyen birçok taraftar maçı araştırıyor. Beşiktaş Manisaspor maçının ilk 11’leri ve ayrıntıları belli oldu.

BEŞİKTAŞ MANİSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Manisaspor ile karşılaşağı maç saat 14.30'da başlayacak. Mücadele A2’den canlı anlatımı ise skor.sozcu.com.tr’de olacak.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Mitrovic, Fatih, Adriano, Lens, Medel, Oğuzhan, Orkan, Mustafa, Negredo

MANİSASPOR: Göktuğ, Mikic, Abdülkadir, Daniel, Yasin, Kağan, Metin, Haktan, Berkay, Axel, Perovic

CANLI TAKİP | Beşiktaş - Manisaspor | İlk 11`ler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Manisaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor... İlgili Haberi Oku