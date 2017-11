Babel’den Süper Lig açıklaması!

Şampiyonlar Ligi grubunu birinci sırada tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig’te istediği sonuçları alamıyor. Son 8 lig maçında 2 galibyet alabilen Siyah Beyazlılar'ın, iki kulvarda farklı performans sergilemesi son dönemde eleştirilmeye başlandı. Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu duruma açıklık getirmeye çalıştı.

Alışveriş yaptığı sırada bir taraftar ile arasında geçen diyaloğu aktaran Babel, Süper Lig’te takımların defans yapmasının işlerini zorlaştırdığını vurguladı. Barcelona ve Manchester City gibi takımların da böyle sorunlar yaşadığını belirten Hollandalı oyuncu, “Bir taraftarımız bana ‘Şampiyonlar Ligi’nde bu kadar iyi oynuyorken, Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı pozisyon bulmakta bu kadar neden problem yaşıyorsunuz?' diye güzel bir soru sordu. Kulağa çılgın gelebilir ancak, Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi oynamak, sayacağım nedenlerden dolayı daha kolay. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde her takım futbol oynamaya çalışıyor ve hücuma çıkıp, atak yapmak istiyor. Eğer bir maçta bunu yapan 2 takım varsa, daha çok hücum denemesi gerçekleşir. Türkiye Ligi’ndeki takımlar 11 kişiyle kalenin önüne sıralanıyor ve kontra atak için bizim hatamızı bekliyor. Her büyük takım böyle sorunlar yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

A game like yesterday is very different from a Champions League game ofcourse because most teams the turkish League are sitting back with 11 man infront of their goal and waiting on our mistakes to counter..

