Arsene Wenger’den Mesut Özil ve Alexis Sanchez açıklaması
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’de menajer Arsene Wenger’den sürpriz bir açıklama geldi. Tecrübeli teknik direktör Mesut Özil ve Alexis Sanchez’in ocak ayında hiçbir takıma transfer olmayacağını açıkladı.
Alexis Sanchez’le Manchester City ciddi anlamda ilgilenirken, Mesut Özil’in Barcelona transferinin ise 20 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında bittiği iddia edilmişti. Mesut Özil’i ayrıca Jose Mourinho’nun da çok istediği hatta Portekizli teknik adamın oyuncuyla telefonda konuştuğu haberleri de İngiliz basınında yer almıştı.
Wenger konuyla ilgili şunları söyledi:
“İki oyuncunun da takımdan ayrılacağı söyleniyor. Bunu reddediyorum. İkisi de kalacak. İnanılmaz bir şey olmadığı sürece sezon sonuna kadar buradalar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak zorundalar. Sonra da kalırlar mı? Bunun cevabını vermek şu an için imkansız.”