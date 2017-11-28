Arsenal ilk transferini Barcelona’dan yaptı: Raul Sanllehi!

İspanya La Liga devi Barcelona'da 15 yıl sportif direktörlük görevi yapan ancak geçtiğimiz günlerde istifa eden Raul Sanllehi, İngiliz ekibi Arsenal ile anlaştı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Barcelona’da 15 yıl görev yaptıktan sonra istifa eden sportif direktör Raul Sanllehi ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund’un scout ekibinden Sven Mislintat’ı 2 milyon euro’ya transfer eden Londra ekibi, Sanllehi’nin de kulübe katılmasının ardından Ocak ayındaki transfer dönemi için kolları sıvadı.

Barcelona’nın Luis Suarez ve Neymar gibi yıldızları transfer etmesinde etkili rol oynayan 48 yaşındaki yönetici, artık Arsenal’de teknik direktör Arsene Wenger ile çalışacak.

Arsenal’de geçtiğimiz eylül ayında transferlerden sorumlu yönetici Dick Law’ın istifa etmesinin ardından oluşan boşluk da dolmuş oldu.

Arsenal’den ayrılmadan önce Alexis Sanchez ve Mesut Özil’in sözleşmelerinin yenilenmesi konusuyla ilgilenen Law’ın yerine artık bu soruna Sanllehi bakacak.

Tecrübeli yöneticinin ilk olarak bu konuya yönelmesi bekleniyor.

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