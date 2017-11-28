Arjantin’de tribün karıştı, holiganlar çocukları bıçakladı!
SKOR DIŞ HABERLER / Arjantin Premier Lig’inde Atletico Patronato ile Union Santa Fe arasında oynanan maçta tribünde skandal görüntüler yaşandı.
İki takım taraftarlarının kavgasında yaşları 10 ve 15 arasında değişen 8 çocuk çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bazı çocukların bıçaklandığı öğrenilirken hayati tehlikesi bulunan kimse olmadığı belirtildi.
Hakemin konuk ekip lehine verdiği bir karar üzerine önce sahada futbolcular arasında başlayan tartışma daha sonra tribünlere sıçradı. Birçok taraftar yumruklu kavgaya tutuşurken arada kalan çocuklar da holiganların saldırganlığından nasibini aldı.
Çocuklardan birinin babası yaptığı açıklamada, “Bıçaklar ve sopalar vardı, berbattı. Bazıları hayatlarında ilk kez bir futbol stadyumunu ziyaret ediyorlardı ve bu onlar için üzücü bir imaj ve deneyim oldu” dedi.
Öte yandan mücadeleyi konuk ekip Union Santa Fe, 3-2 galip tamamladı.