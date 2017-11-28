Arjantin’de tribün karıştı, holiganlar çocukları bıçakladı!

Arjantin'de Atletico Patronato ve Union Santa Fe arasında oynanan maçta iki takım taraftarları arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Holiganların arasında kalan 8 çocuk çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı

SKOR DIŞ HABERLER / Arjantin Premier Lig’inde Atletico Patronato ile Union Santa Fe arasında oynanan maçta tribünde skandal görüntüler yaşandı.

İki takım taraftarlarının kavgasında yaşları 10 ve 15 arasında değişen 8 çocuk çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bazı çocukların bıçaklandığı öğrenilirken hayati tehlikesi bulunan kimse olmadığı belirtildi.

Hakemin konuk ekip lehine verdiği bir karar üzerine önce sahada futbolcular arasında başlayan tartışma daha sonra tribünlere sıçradı. Birçok taraftar yumruklu kavgaya tutuşurken arada kalan çocuklar da holiganların saldırganlığından nasibini aldı.

Çocuklardan birinin babası yaptığı açıklamada, “Bıçaklar ve sopalar vardı, berbattı. Bazıları hayatlarında ilk kez bir futbol stadyumunu ziyaret ediyorlardı ve bu onlar için üzücü bir imaj ve deneyim oldu” dedi.

Öte yandan mücadeleyi konuk ekip Union Santa Fe, 3-2 galip tamamladı.

Fransız yıldız Dimitri Payet için `Türk lokumu gibi tombul` eleştirisi! Marsilya'nın tecrübeli futbolcusu Dimitri Payet, sergilediği performansla eleştiri konusu olurken fazla kiloları nedeniyle 'Türk lokumu gibi tombul' yorumlarına maruz kalıyor. İlgili Haberi Oku