9 golden sonra hüngür hüngür ağladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Beşiktaş'a 9-0'lık tarihi farkla mağlup olan Manisaspor'un kalecisi Emrullah Şalk maç sonu gözyaşlarına boğuldu.
Beşiktaş’ın evinde 9-0 mağlup ettiği PTT 1.Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor’un kalecisi Emrullah Şalk tarihi farkın oluştuğu maçın ardından hüngür hüngür ağladı. Negredo’nun 4 Lens’in ise 3 gol atarak yıldızlaştığı maçta kalesindeki 9 gole engel olamayan Emrullah Şalk Mustafa Pektemek’in son golünden sonra ‘Ayıp ya’ diyerek sitem etti. Pektemek’in sarılarak teselli ettiği Emrullah, maçtan sonra sahadan ağlayarak ayrıldı.
Hakemin son düdüğü ile birlikte gözyaşlarını tutamayan tecrübeli file bekçisini Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ve Negredo teselli etti.
Son güncelleme: 17:15 | 28.11.2017