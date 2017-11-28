9 golden sonra hüngür hüngür ağladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Beşiktaş'a 9-0'lık tarihi farkla mağlup olan Manisaspor'un kalecisi Emrullah Şalk maç sonu gözyaşlarına boğuldu.

Beşiktaş’ın evinde 9-0 mağlup ettiği PTT 1.Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor’un kalecisi Emrullah Şalk tarihi farkın oluştuğu maçın ardından hüngür hüngür ağladı. Negredo’nun 4 Lens’in ise 3 gol atarak yıldızlaştığı maçta kalesindeki 9 gole engel olamayan Emrullah Şalk Mustafa Pektemek’in son golünden sonra ‘Ayıp ya’ diyerek sitem etti. Pektemek’in sarılarak teselli ettiği Emrullah, maçtan sonra sahadan ağlayarak ayrıldı.

Hakemin son düdüğü ile birlikte gözyaşlarını tutamayan tecrübeli file bekçisini Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ve Negredo teselli etti.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 9-0 Manisaspor Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Beşiktaş evinde PTT 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'u 9-0 mağlup etti. Negredo'nun 4, Lens'in 3 gol attığı maçta Beşiktaş'ın diğer golleri Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'ten geldi. İlgili Haberi Oku