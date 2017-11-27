Yaptığı çirkin hareket pahalıya patladı!

Brezilya Seria A'da dün akşam Ponte Preta ile Vitoria arasında oynanan karşılaşma ilginç olaylara sahne oldu.

ÜMİT GENÇ/ SKOR

Ponte Preta’nın defans oyuncusu Rodrigo Baldasso da Costa’nın rakibi Trellez’e yaptığı hareket pahalıya mal oldu. 7.dakikada Brito ve 16.dakikada Danilo Barcelos’un golleriyle 2-0 öne geçen ev sahibi Ponte Preta’nın agresif ismi Rodrigo yaptığı hareketle maçın kaybedilmesine neden oldu.

OYUNDAN ATILDI MAÇI KAYBETTİRDİ

Karşılaşmanın 20.dakikasında Vitoria’nın santraforu Trellez’in arkasından eliyle çok çirkin bir hareket yapan Rodrigo kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

10 kişi kalan Ponte Preta takımı 2-0 önde olduğu maçta kalan dakikalarda adeta ecel terledi döktü. 58’de Andre Lima ile farkı 1′ indiren Vitoria 59 ve 82’de Rodrigo’nun çirkin hareketine maruz kalan Trellez’in attığı 2 golle maçı kazandı. Karşılaşmanın ardından Ponte Preta taraftarları maçın kaybedilmesine neden olan oyuncuları Rodrigo’ya ateş püskürdü.