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Wesley Sneijder’den Nice’e kötü haber!

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in Lyon maçı öncesinde sakatlandığını duyurdu.
18:4427 Kasım 2017
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Wesley Sneijder’den Nice’e kötü haber!

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Hollandalı Wesley Sneijder’in 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, Lyon’a 5-0 yenildikleri maç öncesindeki antrenmanda Hollandalı yıldızın sakatlandığını açıkladı.

Sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak Fransız ekibine transfer olan 33 yaşındaki futbolcunun kalça kemiğinden sakatlık geçirdiği belirtildi.

Bu sezon Nice formasıyla 8 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu sadece 1 asist yapabildi.

07 Kasım 2017 Wesley Sneijder`den emeklilik açıklaması! Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, kariyeri hakkında Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

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