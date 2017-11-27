Wesley Sneijder’den Nice’e kötü haber!
Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in Lyon maçı öncesinde sakatlandığını duyurdu.
SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen Hollandalı Wesley Sneijder’in 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, Lyon’a 5-0 yenildikleri maç öncesindeki antrenmanda Hollandalı yıldızın sakatlandığını açıkladı.
Sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak Fransız ekibine transfer olan 33 yaşındaki futbolcunun kalça kemiğinden sakatlık geçirdiği belirtildi.
Bu sezon Nice formasıyla 8 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu sadece 1 asist yapabildi.