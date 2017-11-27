Ünlü futbolcunun düğününde sahneye Beyonce çıkacak!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Gareth Bale, hayatını Emma Rhys-Jones ile birleştirecek. Bale düğün için sahneye dünyaca ünlü ismi çıkartacak.

Real Madrid’de son zamanlar sakatlık ile boğuşan yıldız oyuncu Gareth Bale, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Emma Rhys-Jones ile evlilik kararı aldı.

28 yaşındaki yıldız isim düğününde davetlilere unutulmaz bir gece yaşatmak için dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’u sahneye çıkartacak.

Ünlü futbolcu ve sevgilisinin iki ayrı düğün yapacağı öğrenildi. Düğünlerden birinin Galler’de diğerinin ise İtalya’da olacağı belirtildi. Beyonce’nin İtalya’da sahneye çıkması bekleniyor.

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Yılda 15 milyon Pound kazanan Bale, sevgilisi Emma ile gençlik yıllarında tanışmıştı. Çiftin iki de kızları bulunuyor.

The Sun’ın haberine göre Bale; Beyonce için 1.5 milyon Pound (7.9 milyon TL) ödeyecek.