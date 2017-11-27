Uluslararası Olimpiyat Komitesi 5 sporcuya ömür boyu men cezası verdi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda doping yapan 5 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları’nda doping yaptığı belirlenen Rus sporcular Sergei Chudinov, Aleksei Negodailo, Dmitry Trunenkov, Yana Romanova ve Olga Vilukhina’nın ömür boyu men cezası aldığını açıkladı.

Sergei Chudinov skeleton kategorisinde, Aleksei Negodailo ve Dmitry Trunenkov bobsled dalında, Yana Romanova ve Olga Vilukhina ise biatlonda yarışmıştı. Negodailo ve Trunenkov altın, Romanova ile Vilukhina ise gümüş madalya elde etmişti.

Sporcuların elde ettiği dereceler geri alınacak.

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