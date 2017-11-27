Uğur Demirok’tan kötü haber

Trabzonspor'un deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Uğur Demirok'tan kötü haber geldi.

Sivasspor deplasmanında 37.dakikada sakatlanarak yerini Hubocan’a bırakan Uğur Demirok’un 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüp Doktoru Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada ”Uğur'un bugün yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre sağ kalça adduktör kasında ikinci derece (grade 2) yırtık tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ila 3 hafta sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: Galibiyet aldık diye hatalarımızı görmemezlikten gelemeyiz Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku