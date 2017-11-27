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Sosyal medya yıkıldı! Serttaş ve Sharapova rönesans tablosu gibi…

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliği kapsamında oynanan müsabakada dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, milli sporcu Çağla Büyükakçay'ı 2-0 yendi. Çağla Büyükakçay-Maria Sharapova maçını izlemeye gidenler arasında ünlü isimler de vardı.
11:2227 Kasım 2017
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Sosyal medya yıkıldı! Serttaş ve Sharapova rönesans tablosu gibi…

Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, kadınlar eski dünya 1 numarası 30 yaşındaki Maria Sharapova, karşılaşma sırasında evlilik teklifi aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki etkinlikte bir Türk seyirci, Maria Sharapova’ya evlilik teklifinde bulundu.

Tribünlere bakan Rus tenisçi bu teklife gülümseyerek “Belki” yanıtını verdi.

Çağla Büyükakçay-Maria Sharapova maçını izlemeye gidenler arasında ünlü isimler de vardı.

Türkücü Bülent Serttaş maçı izlemeye çocuklarıyla gitti.

Bülent Serttaş Instagram’da hikaye bölümünde paylaştığı bu fotoğrafa ”Adı üstünde Sharapova” notunu yazdı, sosyal medya yıkıldı. Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş’ın bu görüntüsü sosyal medya üzerinden bir çok yorum aldı…

26 Kasım 2017 Türk taraftardan, Maria Sharapova`ya evlenme teklifi Sinan Erdem Spor Salonu'nda Çağla Büyükakçay ile karşılaşan ünlü Rus tenisçi Sharapova'ya bir Türk hayranı tarafından evlenme teklifi edildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Bülent Serttaş Çağla Büyükakçay Maria Sharapova sosyal medya tenis twitter
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