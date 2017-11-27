Sosyal medya yıkıldı! Serttaş ve Sharapova rönesans tablosu gibi…

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliği kapsamında oynanan müsabakada dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, milli sporcu Çağla Büyükakçay'ı 2-0 yendi. Çağla Büyükakçay-Maria Sharapova maçını izlemeye gidenler arasında ünlü isimler de vardı.

Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, kadınlar eski dünya 1 numarası 30 yaşındaki Maria Sharapova, karşılaşma sırasında evlilik teklifi aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki etkinlikte bir Türk seyirci, Maria Sharapova’ya evlilik teklifinde bulundu.

Tribünlere bakan Rus tenisçi bu teklife gülümseyerek “Belki” yanıtını verdi.

Çağla Büyükakçay-Maria Sharapova maçını izlemeye gidenler arasında ünlü isimler de vardı.

Türkücü Bülent Serttaş maçı izlemeye çocuklarıyla gitti.

Bülent Serttaş Instagram’da hikaye bölümünde paylaştığı bu fotoğrafa ”Adı üstünde Sharapova” notunu yazdı, sosyal medya yıkıldı. Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş’ın bu görüntüsü sosyal medya üzerinden bir çok yorum aldı…

Bülent Serttaş ve Maria Sharapova aynı kare'de. Sürreal bir çalışma adeta. pic.twitter.com/yGQkBXWX3V — SerhatG (@PskptPsklg) 26 Kasım 2017

Bülent Serttaş Bey, N’apıyorsunuz???pic.twitter.com/5DPsKt0b8m — Doğan Gündoğdu (@GundogduDogan) 26 Kasım 2017

Uykudan kalktım, bu fotoyu gördüm . Beyin yandı bende.(Bülent Serttaş ve Sharapova aynı karede. ) pic.twitter.com/pClUeK32tG — SİPER AL ERCAN (@siperalercan) 26 Kasım 2017

AHMET KURAL SILA BAKIŞINA RAKİP ÇIKTI BÜLENT SERTTAŞ MARİA SHARAPOVA pic.twitter.com/G9ruWWxgEk — Erkan ÖZARPACI (@_bjkolikk2) 26 Kasım 2017

Sıla ve Ahmet Kural falan hepsi hikaye Bülent Serttaş’ın yanında #TEBTennisStars pic.twitter.com/waBvkxd1Im — cem (@ozsoy_cem) 26 Kasım 2017

Bülent Serttaş, Maria Sharapova’ya Ahmet Kural’ın SILA’ya baktığı gibi bakıyor pic.twitter.com/U7trJnY9ro — Monet Amca (@MonetAmca) 26 Kasım 2017

Türk taraftardan, Maria Sharapova`ya evlenme teklifi Sinan Erdem Spor Salonu'nda Çağla Büyükakçay ile karşılaşan ünlü Rus tenisçi Sharapova'ya bir Türk hayranı tarafından evlenme teklifi edildi. İlgili Haberi Oku