Soldado’nun acı günü! Kayınvalidesini kaybetti
Fenerbahçe Kulübü, İspanyol futbolcusu Roberto Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez'in vefat ettiğini duyurdu. İspanyol oyuncu Antalyaspor karşısında oyuna girdikten 8 dakika sonra sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alvarez’in pankreasındaki tümör nedeniyle yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, “Roberto Soldado’nun acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziyedileklerimizi iletiyor, başta Soldado ve ailesi olmak üzere Anna Alvarez’in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”denildi.Soldoda, kayınvalidesi yoğun bakımda olmasına rağmen Antalyaspor maçı için takımını yalnız bırakmamıştı. Soldado, bu sabah İspanya’ya gidecek.
Son güncelleme: 00:24 | 27.11.2017