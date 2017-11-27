Soldado’nun acı günü! Kayınvalidesini kaybetti

Fenerbahçe Kulübü, İspanyol futbolcusu Roberto Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez'in vefat ettiğini duyurdu. İspanyol oyuncu Antalyaspor karşısında oyuna girdikten 8 dakika sonra sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alvarez’in pankreasındaki tümör nedeniyle yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, “Roberto Soldado’nun acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziyedileklerimizi iletiyor, başta Soldado ve ailesi olmak üzere Anna Alvarez’in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”denildi.Soldoda, kayınvalidesi yoğun bakımda olmasına rağmen Antalyaspor maçı için takımını yalnız bırakmamıştı. Soldado, bu sabah İspanya’ya gidecek.

Fenerbahçe`de Roberto Soldado şoku! Sadece 8 dakika oynadı Fenerbahçe'nin 1-0 galip geldiği Antalya deplasmanında 67.dakikada oyuna giren Soldado 8 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıktı. Janssen'in de sarı kart cezalısı olması nedeniyle Kasımpaşa maçında kimin forvette oynayacağı teknik direktör Aykut Kocaman'ı şimdiden düşündürmeye başladı. İlgili Haberi Oku