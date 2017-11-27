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Şevket Çoruh’tan eleştiri: Izdırap bitti!

Fenerbahçe Antalyaspor maçı Sarı-Lacivertliler lehine 1-0'lık sonuçla sona erdi ancak galibiyete rağmen futboldan memnun olmayan birçok isim vardı.
09:0527 Kasım 2017
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Şevket Çoruh’tan eleştiri: Izdırap bitti!

Fenerbahçe taraftarı Antalyaspor deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyete sevindi ancak genel bir memnuniyetten bahsetmek mümkün değil. Karşılaşma bitiminde özellikle oynanan futbola yönelik eleştiler oldukça fazlaydı.

Taraftarların önemli bir bölümü sosyal medya aracılığıyla eleştirilerini sıralarken, o isimlerden biri de iyi bir Fenerbahçeli olarak bilinen tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh’tu.

Çoruh 1-0’lık galibiyet ve alınan 3 puana rağmen attığı tweetle, futbolu eleştirdi.

27 Kasım 2017 Mehmet Demirkol Antalyaspor Fenerbahçe maçını yorumladı Mehmet Demirkol, NTV Spor'da 13. haftadan oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

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