Şevket Çoruh’tan eleştiri: Izdırap bitti!

Fenerbahçe Antalyaspor maçı Sarı-Lacivertliler lehine 1-0'lık sonuçla sona erdi ancak galibiyete rağmen futboldan memnun olmayan birçok isim vardı.

Fenerbahçe taraftarı Antalyaspor deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyete sevindi ancak genel bir memnuniyetten bahsetmek mümkün değil. Karşılaşma bitiminde özellikle oynanan futbola yönelik eleştiler oldukça fazlaydı.

Taraftarların önemli bir bölümü sosyal medya aracılığıyla eleştirilerini sıralarken, o isimlerden biri de iyi bir Fenerbahçeli olarak bilinen tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh’tu.

Çoruh 1-0’lık galibiyet ve alınan 3 puana rağmen attığı tweetle, futbolu eleştirdi.

Bitiş düdüğüyle bir ızdırabın daha sonuna geldik en güzel günler en güzel geceler bizlerin olsun Geçmiş olsun — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) 26 Kasım 2017

Mehmet Demirkol Antalyaspor Fenerbahçe maçını yorumladı Mehmet Demirkol, NTV Spor'da 13. haftadan oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İlgili Haberi Oku