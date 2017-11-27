Semih Şentürk Eskişehirspor’un durumunu değerlendirdi

Çalkantılı günler geçiren TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un tecrübeli golcüsü Semih Şentürk "4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var ama. Bu süreç devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar" dedi.

Tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiren Eskişehirspor’da tecrübeli golcü Semih Şentürk takımın içinde bulunduğu duruma isyan etti.

Semih Şentürk Eskişehirspor’da yaşanan sıkıntılar ile ilgili şunları söyledi… “Eskişehirspor’un bu kadar sahipsiz kalacağını hiç tahmin etmiyordum. Dikkat çekmek için bunu yaptık. 4 aydır 5 kuruş para almadan idmanlara maçlara çıkıyoruz, her şeyin bir sonu var ama. Bu süreç devam ederse orada oynatacak futbolcu bulamazlar. Eskişehirspor terk edilmiş bir takım gibi duruyor. Taraftarı bu takımı sahiplenmese daha kötü günler görürdü”

Eskişehirspor`dan sıradışı protesto TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor'un Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde ev sahibi Eskişehir'in oyuncuları başlama vuruşundan sonra kendi sahalarında bir dakika boyunca kümelenerek ve taraftarların alkışlarına karşılık vererek protestoda bulundu. İlgili Haberi Oku