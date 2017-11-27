Novi Pazar’dan flaş karar: Ligden çekildiler

Fenerbahçe ile kardeş kulüp olan ve Sırbistan'ın Müslüman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı şehrin takımı Novi Pazar, ligden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Sırbistan'da 2. seviye 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Novi Pazar, yapılan usulsüzlük ve hakem hataları gerekçesiyle ligden çekilme kararı aldı.

Novi Pazar Yönetim Kurulu’nun bugünkü olağanüstü toplantısının ardından oy birliğiyle ligden çekilme kararı alındığı ifade edildi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Kazananın önceden bilindiği, hakemlerin bazı kişi ve kulüplerin direktifleri doğrultusunda maç sonucuna karar verdiği, tamamen usulsüz bu ligde artık yer almak istemiyoruz.”

Novi Pazar, Sırbistan 2. seviye 1. Futbol Ligi’nde 15 haftada topladığı 10 puanla 8. sırada yer alıyor.

Sancak Bölgesi’nde Müslüman nüfusun yoğunlukta yaşadığı Novi Pazar şehrinin, Sırbistan’ın 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden takımı ligden çekilme kararı aldı. Fenerbahçe ile kardeş kulüp olan Novi Pazar taraftarları, daha önce tribünde Türk bayrağı açtığı için Sırbistan Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmıştı.