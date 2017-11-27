Mehmet Demirkol Antalyaspor Fenerbahçe maçını yorumladı

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da 13. haftadan oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

İşte Mehmet Demirkol’un Antalyaspor Fenerbahçe maçının ardından yaptığı yorumlar…

“Fenerbahçe kaygılı oynuyor…”

Maçın bir bölümünde değil Fenerbahçe, oyunun her anı kaygılı oynuyor. İyi oynarken de bu şekilde oynuyor. Bunun nedeni Fenerbahçe orta sahasının alan ve adam geçen pasları atmaması. Mesela Mehmet Topal ileride dikine pas atabileceği bir seçenek varken kaygı duydukları için yan pas yapmayı seçiyolar. Kendi takımını yıldıran bir durum bu. Çünkü bir süre sonra hücum oyuncuları da pas almaya çıkmıyor.

“Yapılan değişiklikleri anlamadım…”

Fenerbahçe’nin orta saha hakimiyetini alma adına yaptığı değişiklikleri anlamadım. Aatıf ve Alper’le bunu sağlayamazsınız. Ozan Tufan ve Mehmet Ekici ile bu sağlanabilir. Hatta biraz daha ileri gidiyorum ileri iyi top atabilen Neto… Fenerbahçe bu değişikliklerle orta sahanın hakimiyetini almadı zaten. 80. dakikadan sonra Antalyaspor’dan Vainqueur’un oyundan çıkmasıyla bu oldu.

“Fenerbahçe’nin ön tarafta mücadeleye ihtiyacı var…”

Fenerbahçe’nin ön tarafta mücadeleye daha çok ihtiyacı var. Janssen bunun için oynuyor. Antrenmanda da golleri atıyorsa bunu düşünebilir yanlış değil. Maçta da gelir vurur atar diye düşünüyor.

“Antalyaspor maçı ölçü değil…”

Fenerbahçe’nin oyununda önceki haftalara göre büyük farklılık görmüyorum. Antalyaspor maçı zaten ölçü değil. Bence ölçü Kasımpaşa ve Bursaspor maçları.

Soldado`nun acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Fenerbahçe Kulübü, İspanyol futbolcusu Roberto Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez'in vefat ettiğini duyurdu. İspanyol oyuncu Antalyaspor karşısında oyuna girdikten 8 dakika sonra sakatlanarak oyuna devam edememişti. İlgili Haberi Oku

“Nasri’yi alacağına Maradona veya Ronaldinho…”

Nasri 5 milyon Euro’dan fazla kazanıyor Antalya’da. Ama yürüyerek oynuyor.Sadece turizme katkısı olsun diye alınmış olamaz. Diğer futbolcuların da bakışı değişir. İlla bu parayı verip isim alacaksan Maradona’yı veya Ronaldinho’yu al(!) Antalyaspor’un bir teknik direktörü yok, teknik direktörlük yapmıyor. Başkanı da yok, seçime gidileceğini açıkladı.

“Futbolcular kumda oynuyor…”

Antalya’nın turistik alanlardaki çim kalitesi harika. Ancak bu stadın zeminin hali ne ya! Futbolcular kum da değil çimde oynuyor. Yeşil olduğuna bakmayın. Böyle iş olmaz.

Fenerbahçe için önümüzdeki hafta oynayacağı iki maç çok önemli. Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarını kazanırlarsa farklı şeylerden konuşmaya başlarız. Devre arasında transfer yapmak da daha anlamlı olur.

”750 dakikada bir gol atan forvet olmaz”

Janssen için nasıl kötü bir şey söyleyebilirim ki, çok uğraşıyor adam. Ama 750 dakikada bir gol atan Fenerbahçe santraforu olmaz.

”Mükemmel değil, vasat üstü”

Fenerbahçe’nin kaleci departman kalitesi arttı bugün itibariyle. Fenerbahçe, genel olarak mükemmel oynamadı ama vasatın üzerine çıktı.

”Beşiktaş’a baksalar”

Beşiktaş ile Fenerbahçe aynı puanda. Fenerbahçe, 7 gol daha fazla atmış. Norveçlisin ve Beşiktaş’ı sadece Şampiyonlar Ligi’nde takip ediyorsun. Ligde Beşiktaş liderdir diye bakıyorsun bir bakıyorsun 23 puan, Başakşehir 26, Galatasaray 29. Bu lig uçmuş dersin. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nden çıkan, hem de grup lideri çıkmayı garantileyen bir takım ile aynı puandasın. Bu çok kafa karıştırıcı bir şey.

”Türkiye’de sevilen hakem kim?”

Türkiye’de sevilen hakem var mı? Mete Kalkavan’ı 4 büyük takım seviyor mu mesela? Hiçbiri sevmiyor. Hakemi seven biri yok. Türkiye’de genel bir hakemlik sorunu var. Hem seyirci algısında hem de hakemlerin oyun algısında sorun var. Çok düdük çalıyorlar diye eleştiri var hakemler için. Aynı anda çok sert oynanıyor maçlar deniliyor. Bunu aynı kişi diyebiliyor. Hakemler de oyun oynatmıyorlar ama dalan kişiye de birşey demiyor. Çünkü sadece idare ediyorlar.

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