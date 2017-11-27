MAÇ SONUCU: Valencia 1-1 Barcelona | İspanya La Liga 13. hafta

İspanya La Liga 13. hafta karşılaşmasında Valencia deplasmanına konuk olan Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçın son anlarında bulduğu golle zorlu deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İspanya La Liga 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Valencia ile karşılaşan Barcelona, geriye düştüğü maçı 1-1’lik beraberlikle tamamladı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta Lionel Messi’nin nizami bir golü hakem tarafından geçersiz sayıldı. Ev sahibi Valencia 60. dakikada Rodrigo’nun golüyle 1-0 öne geçerken bu dakikadan itibaren Barcelona’nın baskılı futbolu vardı.

Beraberlik için bastıran Katalan devinin çabaları, 82. dakikada Jordi Alba’nın attığı golle sonuç verirken Lionel Messi’nin harika asisti maça damga vuran hareket oldu. Son anlarda iki ekip de karşılıklı net fırsatları gol yapmayı başaramayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Barcelona puanını 35 yaparken ikinci sıradaki Valencia 31 puana ulaştı. Valencia gelecek hafat deplasmanda Getafe’yi ağırlarken Barcelona sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak.

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