MAÇ SONUCU: Denizlispor 0-2 Balıkesirspor Baltok | TFF 1. Lig 13. hafta maçı

TFF 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Denizlispor'a konuk olan Balıkesirspor Baltok, 2-0 galip geldi ve iki haftalık yenilgi serisi sonrası yeniden 3 puana kavuştu.

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