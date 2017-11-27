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MAÇ SONUCU: Denizlispor 0-2 Balıkesirspor Baltok | TFF 1. Lig 13. hafta maçı

TFF 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Denizlispor'a konuk olan Balıkesirspor Baltok, 2-0 galip geldi ve iki haftalık yenilgi serisi sonrası yeniden 3 puana kavuştu.
20:0827 Kasım 2017
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MAÇ SONUCU: Denizlispor 0-2 Balıkesirspor Baltok | TFF 1. Lig 13. hafta maçı

TFF 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Denizlispor’a konuk olan Balıkesirspor Baltok, deplasmandan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve iki haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Mücadelenin 10. dakikasında Abdulkadir Özgen’in golüyle 1-0 öne geçen Balıkesirspor Baltok, 45. dakikada Sedat Şahintürk ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Denizlispor’un baskısı sonuç vermeyince mücadele 2-0 Balıkesirspor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Balıkesirspor Baltok puanını 18 yaparken Denizlispor 11 puanda kaldı.

Denizlispor gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olurken Balıkesirspor sahasında Giresunsspor’u ağırlayacak.

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