MAÇ SONUCU: Denizlispor 0-2 Balıkesirspor Baltok | TFF 1. Lig 13. hafta maçı
TFF 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Denizlispor'a konuk olan Balıkesirspor Baltok, 2-0 galip geldi ve iki haftalık yenilgi serisi sonrası yeniden 3 puana kavuştu.
TFF 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Denizlispor’a konuk olan Balıkesirspor Baltok, deplasmandan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve iki haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Mücadelenin 10. dakikasında Abdulkadir Özgen’in golüyle 1-0 öne geçen Balıkesirspor Baltok, 45. dakikada Sedat Şahintürk ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ev sahibi Denizlispor’un baskısı sonuç vermeyince mücadele 2-0 Balıkesirspor’un galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Balıkesirspor Baltok puanını 18 yaparken Denizlispor 11 puanda kaldı.
Denizlispor gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olurken Balıkesirspor sahasında Giresunsspor’u ağırlayacak.