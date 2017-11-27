Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica patladı: ‘Türkiye’de saçlarım daha fazla beyazlıyor’

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Medipol Başakşehir maçından sonra hakem hatalarına tepki gösterirken 'Türkiye'de saçlarım daha fazla beyazlamaya başladı' dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’un teknik direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Başakşehir’in attığı golde Emmanuel Adebayor’un topu elle kontrol ettiğini ve devre arasında kendisine bunu itiraf ettiğini söyleyen Sumudica, sert sözler sarfetti. Öte yandan Başakşehir’li Adebayor, Sumudica ile arasında böyle bir konuşmanın geçmediğini dile getirdi.

İşte Sumudica’nın o açıklamaları;

“Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, sanki karşımızda Galatasaray’a karşı 5-1 kazanan bir takım yoktu. Hakemin bize karşı yaptığı hatalara ağlayan bir teknik adam değilim. Adebayor saatini kaybetti herhalde, koluna çarptı top. Gerçekten karakterli bir oyuncu, devre arasında koluna çarptığını bana söyledi”

“Türkiye’de saçlarım daha fazla beyazlamaya başladı. Ben nasıl saygı gösteriyorsam karşımdaki de aynı saygıyı göstermeli. Trabzonspor maçında penaltı pozisyonumuz vardı 2 puanımız gitti kimse bir şey söylemedi. Burada bir hatadan gol yedik 2 puanımız gitti. Eğer 4 puanımız daha olsaydı üçüncüydük.”

“Sadece biraz saygı istiyorum. Benim tarafıma da hata yapsınlar. Bize karşı hiçbir hata olmadı hep karşı tarafa. Hakemler hata yapsın istemiyorum. Doğru maç yönetsinler tek istediğim bu. 25 bin taraftar geldi buraya, onlarla dalga geçer gibiler. Bütün şehir futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. Tekrar stat boş mu kalsın, onu mu istiyorlar. Biraz da onlara saygı göstersinler.”

MAÇ SONUCU: Kayserispor 1-1 Medipol Başakşehir | Spor Toto Süper Lig 13. hafta Spor Toto Süper Lig 13. hafta kapanış karşılaşmasında Kayserispor'a konuk olan Medipol Başakşehir zorlu deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı. İlgili Haberi Oku